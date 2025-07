Brasil será 1° fora da Alemanha a produzir cerveja que criou a Oktoberfest

A tradicional cervejaria alemã Hofbräu München, a famosa HB, terá, pela primeira vez em 400 anos de história, sua Weissbier produzida fora da Alemanha para fins de distribuição. O país escolhido? O Brasil.

Pertencente ao estado da Baviera, e cervejaria foi fornecedora oficial da Corte Real Alemã e deu origem à primeira Oktoberfest. Já a produção no Brasil será coordenada pela Bier & Wein, importadora de cervejas artesanais. O processo acontecerá sob licença e supervisão dos mestres cervejeiros de Munique, garantindo que a receita, os ingredientes e a qualidade sigam fielmente os padrões da Hofbräu original.

Serão produzidos inicialmente dois estilos da HB em solo nacional: HB Weissbier: cerveja de trigo de alta fermentação, não filtrada, com aromas frutados (banana, damasco) e notas de cravo, característica do estilo. HB Helles: Lager clara, de baixa fermentação, com sabor encorpado, leve picância e uma lupulagem equilibrada que a tornou um dos rótulos mais queridos na Alemanha.