Máquina de massa mais antiga do Brasil está em SP: os 85 anos da Malandrino

O Matarazzo era muito amigo do meu bisavô e disse pra ele comprar a máquina e deixar pro filho dele trabalhar. Minha família adquiriu e meu avô Antônio abriu essa empresa. Analice Malandrino

Martino ao lado da máquina de massas considerada a primeira do Brasil e mais antiga em funcionamento Imagem: Ludimila Honorato/UOL

Na Itália, os Malandrino trabalhavam com azeite, e João conta que Antônio também mexia com miúdos de boi. Mas devido a uma doença, não pôde seguir no ramo e, já no Brasil, viu a chance de atuar com massas. "Não foi uma obrigação, mas como surgiu a oportunidade, era uma atividade para viver."

Se não fossem as mulheres

Analice lembra-se do nono Antônio como um homem muito reservado, organizado, metódico e trabalhador. "Ele ficou adoentado, mas nunca deixou de trabalhar", diz, recordando de quando desciam com ele sentado numa cadeira, sobrado abaixo, para a fábrica. "Ele ficava no salão e orientava."