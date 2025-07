Pronta em poucos minutos, guacamole é receita fácil para o seu domingo

Corte o avocado ao meio, retire o caroço e raspe a polpa com uma colher. Amasse com um garfo: você pode deixar uma textura mais rústica ou bem homogênea, conforme sua preferência.

Acrescente o suco de 1 limão siciliano coado, usando uma peneira para evitar sementes. O limão ajuda a manter a cor vibrante do avocado.

Misture os ingredientes frescos: 1 cebola roxa pequena picadinha, 1 tomate sem sementes bem picado e 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes, picada finamente.

Tempere com um fio de azeite, sal a gosto e pimenta-do-reino moída na hora. Misture delicadamente para manter a textura dos ingredientes.

Finalize com salsinha fresca bem picadinha e misture levemente apenas para incorporar.

Dica da Bruna: Escolha um avocado maduro: ele deve estar levemente macio ao toque. Caso encontre a fruta ainda firme, compre com 2 a 3 dias de antecedência para que amadureça em casa.

Sirva imediatamente com nachos, tortilhas ou torradinhas. Fica irresistível!

Imagem: Zô Guimarães/UOL

Quer mais receitinhas práticas? Você pode maratonar todos os episódios do Receitas de Domingo e conferir as receitas no site de Nossa e no canal do YouTube de Nossa. Novos epispodios, todo domingo, às 9h30.