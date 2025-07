Topa comer em pé em um restaurante? Essa e mais tendências chegaram a SP

Você pode conhecer os drinques em capítulos, como quem "bebe" um livro, seguindo as harmonizações sugeridas e sacando os elementos-chave de cada grupo: cevada, arroz, leite e uva. Ou embaralhar as histórias - afinal, o cardápio vem em forma de baralho mesmo.

As novidades do restaurante Animus, criadas por Pedro Piton (olho nesse menino, ele vem crescendo), requerem menos fígado e storytelling. São cinco coquetéis divididos em norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, cada um destacando ingredientes das regiões.

No Animus, também é possível parear cada trago com entradas, pratos ou doces vindos da saborosíssima cozinha da chef Giovanna Grossi, dona da casa (e também da Casinha da Esquina, que fica entre Animus e Caledonia). Ou fazer à sua moda, porque ninguém aqui quer regra - só beber e comer bem.

Imagem: Maurício Porto

Caledonia Whisky & Co.

Para começar em modo luxo, o egípcio zythum (R$ 145) vem com Johnnie Walker Blue Label, Campari com fatwash de coco e cevada, jerez fino e late harvest de Sauvignon Blanc. Vitis (R$ 58), dedicado a Baco, é dos mais intrigantes, com equilíbrio notável de Dewar's 15, jerezes PX (doção) e oloroso (seco e amendoado), bitter de laranja e sal de vinho. Uma sinfonia. Entre os drinques leitosos, destaco katharsys (R$ 60), com bourbon em fatwash de manteiga de garrafa, licores de café e uísque, sal, bitter de cacau e espuma de café com queijo. Vai lá: R. Vupabussu, 309, Pinheiros. @caledoniabar

Imagem: Thays Bittar

Animus

Para começar em modo elegante, delicado e com muito frescor, indico nordeste (R$ 55), trago longo com cahaça de bálsamo e jaqueira, cajuína, Lillet, licor de flor de sabugueiro e mel de jataí. Centro-oeste (R$ 46) é baseado no estilo tiki com rum envelhecido, baunilha do cerrado, orgeat de baru tostada e limão. É denso, especiado e de dulçor moderado. Norte (R$ 48) é mais pancadão, mesclando tiquira (destilado de mandioca) envelhecida em carvalho, priprioca, o esquisitão jerez oloroso, jerez cream, vermute tinto e bitter de cacau. Um veludo na boca. Vai lá: R. Vupaussu, 347, Pinheiros.