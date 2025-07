'Vô Vadio': aos 72, ele foi ao Alasca em motorhome e quer voltar de moto

Depois de mais ou menos um mês, em outubro, ele viajou até o Uruguai para pegar o veículo. "Aí eu vim passeando de volta. Já tinha visto minha família, tomado uma cerveja com os amigos. Peguei regiões do Rio Grande do Sul que ainda não conhecia e a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina."

'O que tenho para fazer é vadiar'

Cláudio já foi casado duas vezes, tem três filhos e quatro netos. Segundo ele, sua descendência adora seu espírito aventureiro e o incentiva. "E o que eu tenho para fazer agora é vadiar mesmo", brinca. Ao todo, ele já pisou em 85 países, além do Brasil.

Cláudio em lago no Canadá Imagem: Arquivo pessoal

Em alguns destinos, pretende voltar para explorar mais regiões. É o caso da Tailândia, Filipinas, China, Laos, Camboja e Vietnã. No Brasil, o único estado que ele ainda não conhece é Roraima —mas pretende ir.