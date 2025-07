Na Europa, países já pensam em derrubar cobrança por bagagem de até 7 kg

A medida agora segue para a votação em plenário do Parlamento Europeu ainda este mês. Caso seja aprovada por pelo menos 55% dos Estados-membros, sem alterações no texto, ela garantirá que os passageiros possam levar um item pessoal como bolsa, mochila ou laptop (de dimensões máximas de 40 cm x 30 cm x 15 cm, além de uma bagagem de mão de, no máximo, 100 cm e sete quilos sem custo extra.

O vice-presidente do Comitê, Matteo Ricci, considerou este um "passo importante rumo a viagens mais justas e transparentes" por introduzir "medidas concretas como a definição clara de bagagem de mão gratuita, um direito fundamental para evitar custos extras injustificáveis".

A mudança se aplicaria a todos os voos partindo ou chegando a um dos 27 países da União Europeia.

Cobranças seriam "abusivas"

As taxas aplicadas por estas companhias são variáveis, dependendo do tamanho da bagagem e empresa. Em maio, a BEUC (Organização do Consumidor Europeu) e uma coalizão de 16 organizações de defesa do consumidor de 12 países europeus fez uma queixa junto à Comissão Europeia a respeito de "práticas comerciais injustas de certas companhias de baixo custo, que submetem consumidores a cobranças exorbitantes por sua bagagem de mão".

Na queixa, a prática foi citada como "violação das leis do consumidor da Europa", já que a bagagem de mão seria "uma parte integral do transporte aéreo de passageiros". Os abusos foram ligados a sete companhias: Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling e Wizz Air.