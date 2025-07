Enfim, férias! 22 programas para curtir em SP, de feirinhas a dinossauros

Agora é com você: escolha uma das mais de 20 opções de passeio para curtir a cidade neste fim de semana.

Viagem no tempo

O MIS Experience abre amanhã (sábado) a exposição 'Uma viagem imersiva extraordinária - Júlio Verne 200', que resgata a vida e as aventuras do autor de '20.000 Léguas Submarinas' e outras histórias fantásticas. Oito salas exploram as obras mais famosas, com recursos digitais que incluem projeções, realidade virtual, recriação de objetos e trilha sonora com orquestra sinfônica. Das 10h até às 20h (sábado) e 19h (domingo). Ingressos a partir de R$ 40. Vai lá: R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca. Mais informações

Fábulas e forró

'Sonho Encantado de Cordel' estreia amanhã (sábado) no Teatro Claro Mais SP, musical que funde o universo mágico dos contos de fadas de Hans Christian Andersen com literatura de cordel e a cultura nordestina. A produção traz mais de 50 figurinos e 10 cenários, explorados por 14 artistas, cantores e multi-instrumentistas. As músicas são de Paulinho Moska, Zeca Baleiro e Chico César. Sábado (11h30) e domingo (11h30 e 15h). Preços a partir de R$ 19,50. Vai lá: R. das Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Mais informações

Stand up feminino

Na comédia 'Neurótica', que estreia amanhã (sábado) no Teatro J. Safra, a atriz Flávia Reis se desdobra em 11 personagens femininas. No palco, a protagonista é uma terapeuta que faz uma palestra inusitada sobre neuroses e revela tipos hilários e cotidiano, incluindo a idosa pessimista apocalíptica e a cerimonialista atrapalhada. Sábado às 21h e domingo, às 19h. Ingressos a partir de R$ 15. Vai lá: R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. Mais informações