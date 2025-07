9 raças de cães com orelhas grandes que chamam atenção pelo visual

As orelhas são um dos traços mais marcantes de alguns cães e, em certas raças, esse detalhe anatômico vai muito além da estética. Cachorros com orelhas grandes não só se destacam visualmente, como também apresentam maior sensibilidade auditiva, o que os torna atentos aos sons do ambiente e, muitas vezes, ainda mais expressivos.

Em algumas raças, as orelhas grandes ajudam inclusive a conduzir aromas para o nariz, como no caso de cães farejadores. Já em outras, elas são um charme à parte que rende uma dose extra de carisma.

Cães com orelhas grandes precisam de atenção redobrada na higiene dessa área, já que o formato favorece o acúmulo de umidade e sujeira, o que pode levar a infecções. A recomendação é verificar e limpar as orelhas semanalmente com produtos apropriados e seguir a orientação de um veterinário.