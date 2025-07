'Navio' de luxo da Louis Vuitton é inaugurado na China; conheça o interior

A grife Louis Vuitton inaugurou o navio "The Louis" no sábado, em Xangai, na China. A instalação surpreendente, no entanto, não tem o objetivo de navegar pelos mares: é uma boutique de luxo em formato de embarcação no movimentado distrito comercial na porção oeste da rua Nanjing.

O que aconteceu

Homenagem às origens da marca. Com pouco mais de 30 metros de altura, a estrutura é uma homenagem às origens da marca, que começou fabricando apenas malas de viagem no século 19.