Gato subindo na mesa? Descubra por que isso acontece e como corrigir

Não reforce o comportamento

Se você oferece petisco, brinca ou fala com o gato toda vez que ele sobe na mesa, mesmo que seja para repreender, isso pode ser interpretado como atenção positiva. O ideal é ignorar o comportamento ou redirecioná-lo com calma para outro local.

Consistência é fundamental

Mudar hábitos felinos exige repetição e constância. Se em alguns dias o gato for retirado da mesa e em outros for ignorado (ou até recompensado com um petisco deixado sem querer), a mensagem fica confusa. Toda a família deve estar alinhada para que as regras da casa sejam seguidas.