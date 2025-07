R$ 137 mil por noite: suíte de navio promete ser a mais luxuosa da história

Além disso, seus hóspedes terão um acesso exclusivo ao The Study, um espaço gastronômico para até 12 pessoas localizado no deque 11 entre os restaurantes Chartreuse e Prime 7.

Toda a experiência de se hospedar na suíte de cruzeiro mais luxuosa do mundo deve custar a partir de US$ 25 mil (ou R$ 137 mil, em cotação de 27 de junho) por noite.

O terraço Imagem: Divulgação

Diante de preços tão salgados, é de se esperar que todo o espaço duplex tenha o intuito de receber os turistas não apenas com conforto, mas toques de sofisticação vista no mobiliário minimalista sob medida e no design italiano moderno assinado pelo Studio Dado, que já era parceiro da companhia em outros navios.

Entre as áreas comuns charmosas estão previstas um canto para leitura no nível principal da suíte, que receberá luz de uma claraboia. O bar terá vista para o oceano e será conectado à sala com confortáveis sofás. Ainda neste piso inferior estará localizado o segundo quarto completo de hóspedes.