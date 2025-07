Coreia do Norte inaugura resort beira-mar mais 'misterioso' do mundo

Espaço prometeria confortos de padrão "internacional" Imagem: KCNA/via REUTERS

A Vostok Intur, uma agência de turismo russa de Vladivostok, já está divulgando três pacotes de passeios por Wonsan-Kalma, um em julho e dois em agosto, com valor em torno de US$ 1.840 (R$ 10.080), segundo a rede americana CNN. O primeiro tour pela área turística norte-coreana estaria marcado para 7 de julho e duraria oito dias, quatro em Wonsan e quatro no Masikryong Ski Resort, inaugurado em 2013.

No ano passado, pequenos grupos de turistas russos já haviam visitado Masikryong para esquiar por três dias. As experiências turísticas seriam altamente monitoradas e controladas pelo governo norte-coreano, ainda de acordo com a CNN.

O turismo na Coreia do Norte é restrito e supervisionado pelo governo há décadas, com cerca de 5.000 ocidentais visitando o país a cada ano antes da pandemia. Cerca de 20% desses turistas eram norte-americanos, até que Washington proibiu viagens ao país após a prisão e morte do estudante Otto Warmbier, que morreu após ser repatriado aos Estados Unidos

O complexo conta ainda com um parque aquático Imagem: KCNA/via REUTERS

No entanto, visitar o país asiático se tornou ainda mais difícil após a covid-19. A Coreia do Norte fechou totalmente suas fronteiras naquela época e não retirou as restrições até a metade de 2023. Os primeiros turistas estrangeiros, os russos, só chegaram quase um ano depois. Atualmente, depois dos russos, os chineses são os visitantes internacionais mais comuns por lá. As nacionalidades têm a ver com as simpatias políticas entre seus países.