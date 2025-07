Cachorro ansioso? Veja quais petiscos naturais ajudam a reduzir o estresse

Petiscos naturais que ajudam a acalmar

Os petiscos calmantes para cães são formulados com ingredientes que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade, cada um atuando de maneira específica sobre o sistema nervoso do animal.

Entre os compostos mais utilizados está o L-triptofano, um aminoácido essencial que favorece a produção de serotonina — o chamado "hormônio do bem-estar" —, promovendo sensação de relaxamento. A L-teanina, extraída do chá verde, também aparece com frequência por seu efeito equilibrante, ideal para cães mais agitados.

Outras substâncias naturais com propriedades calmantes incluem a raiz de valeriana, conhecida por sua ação levemente sedativa, e a camomila, que além de reduzir a tensão também pode aliviar desconfortos digestivos.

O canabidiol (CBD), ainda que sob orientação profissional, tem sido associado à redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. A tiamina (vitamina B1), por sua vez, é importante para o bom funcionamento do sistema nervoso, enquanto a passiflora é especialmente eficaz em situações de ansiedade mais intensa.

Todos esses ingredientes podem ser adicionados de sabor para ficarem mais palatáveis para os animais, permitindo assim a fácil aceitação e alegria ao receber um petisco. Vale lembrar que a utilização desses itens pode ser feita através da prescrição de um médico veterinário fitoterapeuta.