Por que pilotos de avião não comem a mesma refeição que os passageiros?

Todo esse cuidado, segundo o Telegraph, tem origem em um incidente ocorrido em fevereiro de 1975, quando 196 passageiros e um comissário adoeceram a bordo de um voo da Japan Airlines de Tóquio a Paris —tudo por causa de omelete com presunto contaminado com bactéria do gênero estafilococos.

Durante a parada do avião para reabastecer em Copenhague, 143 pessoas foram hospitalizadas. Por sorte, os pilotos não haviam consumido as omeletes porque seus relógios biológicos não estavam alinhados com o café da manhã e pediram bifes para um almoço antecipado.

Com isso, o avião pousou em segurança, mas o cozinheiro responsável pelas refeições acabou tirando a própria vida após o caso.

Em algumas situações, pilotos podem escolher entre opções servidas apenas à classe executiva Imagem: Hispanolistic/Getty Images

"Desde 1975, é prática padrão em aviação que o capitão e o primeiro-oficial não comam a mesma refeição. Esta prática é seguida em todos os voos da Finnair. Em voos longos, nossa tripulação come as mesmas refeições servidas à classe executiva, mas o capitão e o primeiro-oficial têm pratos diferentes. Em voos curtos, em que o serviço de refeições é mais limitado, nossa equipe come refeições exclusivas", explicou a companhia finlandesa ao jornal.

A Virgin ainda elabora um cardápio especial aos tripulantes para oferecer alguma variedade, dada a grande frequência de voos que eles encaram. O menu inclui sanduíches, saladas, pratos quentes com opções carnívoras e vegetarianas, além de petiscos que podem ser frutas, nozes e castanhas, batatas fritas e chocolate.