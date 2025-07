Por que o cachorro come cocô? Veja as causas e formas de evitar

Associação equivocada

Alguns cães criam uma ligação entre o cheiro da comida e o das fezes, especialmente se comem perto do local onde fazem suas necessidades.

E quando o cocô é do gato?

Muitos tutores relatam que seus cães ignoram as próprias fezes, mas ficam obcecados pelas da caixa de areia do gato. Isso acontece porque a ração dos felinos é mais proteica e, por consequência, deixa as fezes mais "palatáveis" para o olfato canino. Para evitar esse comportamento, o ideal é manter a caixa do gato sempre limpa e fora do alcance do cachorro.

Se o problema for comportamental, a primeira medida é aumentar o enriquecimento ambiental e a quantidade de atividade física e mental do cão. Brinquedos interativos, passeios diários e o acompanhamento de um adestrador podem ajudar bastante.

Evite broncas exageradas, gritos ou punições. Eles tendem a reforçar o comportamento indesejado. Em vez disso, recompense o cachorro sempre que ele ignorar as fezes ou fizer as necessidades no lugar correto.