Montanhas de 'Avatar' passam por faxina após sujeira nas cavernas viralizar

As famosas montanhas chinesas do filme "Avatar", como são conhecidos picos em arenito e quartzo no Parque Florestal de Zhangjiajie, passam por enormes faxinas bem no meio de sua alta temporada turística, revelou uma reportagem da rede americana CNN.

O motivo? A grande quantidade de lixo —deixado possivelmente por moradores, turistas e pecuaristas da região— que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas.

Flagra nas cavernas

Exploradores começaram a compartilhar os "achados" no fim de março no Douyin, como é chamado o TikTok na China. Em maio, quando o parque costuma entrar no seu pico de visitação, os relatos viralizaram e acabaram chegando às autoridades locais.