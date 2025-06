Como festas juninas 'desconhecidas' movimentam pequenas cidades do Brasil

Também no Nordeste, ele fala sobre Arraial d'Ajuda (17 mil moradores). "É um lugar curioso, que realiza festas juninas com toques afro-baianos, como o samba de roda junto ao forró, em meio ao clima litorâneo", explica.

Fora do Nordeste

Bem longe dali, outra mistura que se destaca é em São Francisco de Paula, na serra sul-rio-grandense, onde ocorre uma mistura do forró com fandango, do quentão e do vinho quente com o pinhão na fogueira. "São elementos que dão uma cara gaúcha ao São João", diz o CEO sobre a cidade com 22 mil residentes.

No Sudeste, a mineira Monte Verde (quase 5 mil habitantes), em Minas Gerais, combina o clima de montanha com o estilo junino mineiro, ou seja, muita comida de fogão a lenha, fogueiras gigantes e clima de interior.

No Centro-Oeste, temos Pirenópolis, que agrega tradições religiosas, cavalgadas e danças como a catira e a congada, tornando o São João também uma celebração histórica e cultural aponta Marco Lisboa. O município goiano agrega 27 mil pessoas.

Na mesma região do país, Isabelle Brito, coordenadora pedagógica dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade Tiradentes (Unit), indica Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com pouco mais de 96 mil habitantes, onde ocorre em todo 24 de junho o "Banho de São João".