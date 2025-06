Esta é receita mais fácil de maçã do amor que o Brogui vai te ensinar hoje

Maçã do amor está entre as receitas mais clássicas das festas de São João. Tem mesmo como resistir ao mix da casquinha doce, colorida e crocante de açúcar com o azedinho da fruta?

Neste episódio do Viralizou,Testei, Caio "Brogui" Novaes rememora uma receita que bombou nos primórdios do seu canal do YouTube, um dos pioneiros de gastronomia no Brasil.

Você confere no vídeo que é muito mais fácil do que parece preparar maçã do amor em casa. Confira no programa todas as dicas e o passo a passo e, abaixo, a receita escrita completa.