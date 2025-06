Donos e cães têm traços de personalidade semelhantes? A ciência diz que sim

Isso não indica apenas semelhança física, mas também hábitos alimentares e padrões de atividade parecidos — especialmente entre cães de companhia que compartilham o cotidiano doméstico.

Afinidade, apego e projeções

As semelhanças também podem impactar na forma como o tutor interpreta o comportamento do animal. Por exemplo, donos que reconhecem traços de si no cão tendem a ser mais tolerantes com comportamentos desafiadores.

No entanto, esse vínculo emocional pode gerar idealizações — como projetar traços humanos demais no animal, o que dificulta uma leitura realista de suas necessidades.

Ainda assim, os estudos sugerem que a compatibilidade entre humanos e cães não depende necessariamente de serem parecidos. Um cão extrovertido pode levar um tutor introspectivo a ter uma vida mais ativa, enquanto um cão tranquilo pode oferecer estabilidade emocional a quem vive altos e baixos, por exemplo.