Vinho tinto e fogo baixo: segredos de uma macarronada à bolonhesa deliciosa

Não tem como negar, macarronada à bolonhesa é um clássico dos domingos. A atriz Bruna Spínola lembra que, quando era criança, ia todo o final de semana para o interior de São Paulo e sua avó sempre fazia a receita:

Eu acordava com o cheirinho de molho que se espalhava pela casa. Ela fazia tudo devagar, com calma, em fogo baixo, e o resultado era sempre o mesmo: mesa cheia, farta, com a família reunida em volta