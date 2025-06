'Sem querer', chef virou dono de uma das pizzarias mais celebradas de SP

O equilíbrio entre agradar o público cativo, chamar atenção de mais gente e não perder o aspecto criativo e sazonal tem sido brincar com as pizzas do mês e dar total prioridade ao produtor brasileiro. O que, claro, não surge sem emoção.

Se Lucho gostou de um queijo de pequeno produtor fora de São Paulo, a logística sempre vai ser uma aventura. Se a ideia é o espinafre Horenso (aquele das folhas enormes) haja correria do Serasa para arrumar 100 maços.

O que todas as pizzas da Carlos têm em comum é o maior orgulho de Lucho: o molho de tomate.

Não trabalho com nada em lata. A gente faz no forno a lenha, tira a pele um a um. É um trabalho muito grande. Eu diria que 30, 40% do tempo da nossa produção é fazer o molho. E acho que as pessoas voltam por causa dele , conta.

Fosse Lucho um dos clientes da Carlos, a pizza que jamais poderia deixar o menu seria a Amatriciana (muçarela, panceta artesanal, queijo de ovelha, cebola, parmesão e orégano).