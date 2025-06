Cachorro-quente, paçoca, quentão: o que é mesmo brasileiro no São João?

Mistura de cultura e sabores

Toda essa mistura de culturas e sabores tem explicação. Para a especialista, o cardápio junino foi sendo construído ao longo dos séculos, com grande participação de diferentes povos, que contribuíram para a formação da identidade brasileira.

O milho está presente em grande parte dos pratos juninos. Imagem: Getty Images/iStockphoto

"Os indígenas trouxeram o milho como base da alimentação; os africanos, a tradição da fritura e o uso de ingredientes como a mandioca. Já os portugueses acrescentaram doces e comidas quentes, como os caldos típicos das festas", lista.

A chef Ana Gabi Costa, do restaurante Trintaeum, em Belo Horizonte, reforça esse olhar para o milho como símbolo central das festas. No restaurante, ela trabalha exclusivamente com insumos mineiros e enfatiza sobre o valor da conexão dos ingredientes com o território.