Como funciona a degustação de vinhos? Fui testado ao vivo: 'Muita pressão'

No programa com Thiago Mendes, diretor da Enocultura, o apresentador do Vamos de Vinho Vinicius Mesquita passa pela difícil tarefa de fazer em frente à câmera uma prova de degustação de um curso voltado para profissionais. "Muita pressão", diz o jornalista.

A prova é semelhante à dos alunos do nível 3 do WSET (Wine and Spirit Education Trust), mas com a condução do professor. O objetivo não era acertar tudo, mas mostrar para o público como se faz uma prova dessa etapa do curso, que atrai muitos profissionais do mercado de vinhos.



A degustação passa pela análise da cor, dos aromas, do sabor e de uma apreciação final da qualidade e potencial de envelhecimento.



Cada uma dessas etapas é dividida em vários elementos. No sabor, por exemplo, avaliam-se a acidez e os taninos e se ele passa por madeira, além dos gostos de frutas a que ele remete.



Como bônus (algo que que não é mais avaliado nessa prova), os jornalistas tentaram adivinhar a casta e de onde vem o vinho. Nesse momento, Rodrigo Barradas, que já passou por essa prova, tentou dar uma mãozinha e se deu mal. "Posso chutar? Eu acho que é tipo um garnacha de Jumilla", tenta. A garrafa revela que era da Catalunha, a uns 500km de distância, embora ainda na Espanha. E a uva, tempranillo.



O Vamos de Vinho é um videocast no qual os jornalistas Vinicius Mesquita e Rodrigo Barradas conversam sobre vários aspectos do mundo dessa bebida, muitas vezes com convidados. Para assistir à degustação guiada, vá ao vídeo no alto da página. Para ver a íntegra do programa com Thiago Mendes, é só clicar no vídeo abaixo.