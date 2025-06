Bons lugares de Campos do Jordão e arredores para os fãs de vinho e cerveja

Chegou o frio, já viu: paulistano adora tirar os casacões do armário e partir para Campos do Jordão. Fui nessa onda, um pouco antes de o inverno lascado dar as caras, e conferi alguns dos melhores programas para quem gosta de beber bem.

Se faz tempo que você não dá um pulo na região, talvez se surpreenda com boas mudanças no quesito etílico. A nova produção de vinhos de São Paulo e Minas Gerais banha bares e restaurantes com sabor — e as vinícolas do pedaço se esmeram em criar atrações para bem receber o turista.

A cervejaria artesanal de Campos, que teve como pioneira a marca Baden Baden, também proliferou. Hoje há vários brewpubs locais, com a filosofia de seduzir o visitante com prazeres que vão além do copo, mesclando passeios na natureza, piqueniques e farta gastronomia.