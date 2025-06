Turismo e mudanças climáticas transformam rotina e paisagem do Everest

A expedição de 1921 escolheu Kharta como o local de seu segundo acampamento base após vários meses de exploração em Rongbuk. Todos ficaram aliviados ao encontrar um clima tão agradável e uma vegetação tão verde depois do seco e frio platô tibetano. Com a ajuda do dzongpen (chefe do vilarejo) e de um instalador local, eles alugaram uma casa de fazenda onde muitas das fotos da expedição foram reveladas posteriormente. Localizada em um bosque de choupos e salgueiros, com pequenos riachos escorrendo ao longo de seus limites, também visitamos essa casa de fazenda, que agora pertence a um fazendeiro tibetano que alegremente nos mostrou o local e apresentou as três gerações de sua família.

Três gerações da família tibetana que agora é proprietária da fazenda usada pela expedição britânica de 1921 Imagem: Carl Cater, CC BY-NC-ND

As investigações das expedições britânicas no vale de Kama são de interesse especial, pois esse vale fica na fronteira climática entre as áreas mais secas e mais úmidas ao norte e ao sul da cordilheira do Himalaia. Howard-Bury descreveu névoas espessas que subiam o vale Kama todas as noites, proporcionando umidade significativa à região:

Como de costume, à noite, as nuvens subiam e nos envolviam em uma espessa névoa? Quando partimos na manhã seguinte, ainda havia uma espessa névoa escocesa que deixava a vegetação muito úmida? No lado oposto do vale, havia imensos penhascos negros que desciam por muitos milhares de pés.

Uma profusão de plantas da montanha Imagem: Carl Cater, CC BY-NC-ND

Ainda hoje evidente, essa precipitação, combinada com grandes variações de altitude e temperatura, sustenta uma profusão de plantas, bem como a vida animal que nossos antecessores descreveram como "extraordinariamente mansa". Hoje, como naquela época, no verão, as encostas ficam cobertas de flores amarelas, brancas e rosas de rododendros e azaleias, e enormes árvores de zimbro crescem no vale inferior. Howard-Bury descreveu ter passado "a tarde inteira deitado entre os rododendros a 15.000 pés de altitude - admirando os belos vislumbres desses poderosos picos revelados por ocasionais rupturas entre as nuvens felpudas".