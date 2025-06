Onde colocar a caixa de areia do gato? Os melhores e piores locais na casa

Quem convive com gatos sabe: são animais meticulosos, que valorizam o silêncio, a previsibilidade e a limpeza. Cada canto da casa precisa fazer sentido para eles — e isso inclui o local onde fazem suas necessidades.

Apesar de parecer um detalhe trivial, o posicionamento da caixa de areia pode interferir no humor do gato, provocar mudanças de comportamento e até afetar sua saúde. Quando algo está fora do lugar, o felino encontra maneiras muito claras de comunicar seu desconforto.

O que os gatos preferem e o que evitam

Por instinto, os felinos buscam locais calmos e protegidos para fazer suas necessidades. Não gostam de barulho, agitação ou proximidade com comida. Também rejeitam lugares abafados, de difícil acesso ou muito iluminados.