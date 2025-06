Pau de sebo ainda existe? O que sumiu (ou mudou) nas nossas festas juninas

Imagem: Arielle Martins/UOL

Além disso, o custo pesou: os itens passaram a ser comprados com despesas compartilhadas entre os hóspedes das casas, o que tornou oneroso estender o cardápio para os brincantes da rua

Ela destaca que as comemorações passaram a se concentrar dentro dos próprios lares ou em festas maiores, deixando de lado a mobilidade entre as casas no São João e o espírito de vizinhança que antes marcavam o período.

De quermesses de bairro às festas open bar

O distanciamento das tradições religiosas e a transformação das festas em grandes eventos comerciais são outros fatores que refletem em mudanças sociais mais amplas.

Antonio Sergio Giacomo destaca que a queda da participação em rituais sagrados é um fenômeno global e essa diminuição do vínculo com doutrinas religiosas acaba refletindo nos costumes culturais, como acontece com as festas de junho.