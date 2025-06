'Jeffim' Rueda: 'Cheguei a São Paulo com R$ 30 no bolso e queria boteco'

"Lembro de ver ele num comercial de maionese, quando ainda cozinhava em casa, e falar pra minha mãe 'um dia vou cozinhar como ele'", conta.

Com ajuda do colega de Senac Paulo Barros, se estabeleceu em São Paulo e para um estágio com o "chef dos chefs" francês, mas também ajudaria o amigo de curso no Roma Jardins, restaurante do pai de Paulo. "Cheguei de carona com R$ 30 no bolso e, Nerso da Capetinga que sou, me perdi pra chegar na casa do Paulo", recorda.

Olha os pensamentos. Eu achava que se ficasse trabalhando 8 horas por dia, calculava que em uns 20 anos já teria meu nome no dólmã.

Com lenço "amarradinho no pescoço" e seu sapato Vulcabras, em 1997, Jeffinho ficava das 8 às 16h no Laurent e ajudava o Paulo o resto do tempo.

O combinado era que quando acabasse seu estágio, ficaria no Roma com o amigo. Destacado, porém, foi convocado por Laurent a ficar. Mas Jeffinho negou e cumpriu o que prometera no fio do bigode.

Após mais de um ano suando com o colega no Roma, decidiram partir para a França e pediram recomendação de Laurent. Para Paulo, a carta saiu na hora. Para Jefferson, o mestre francês impôs uma condição: se quisesse ir, teria que trabalhar com Laurent por dois anos.