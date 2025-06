Vai um miojo com carne gelada? Chefs e bartenders revelam prazeres secretos

Meu maior guilty pleasure, sem dúvida, é um clássico pessoal: uma fatia generosa de panetone com uma bela talagada de requeijão cremoso , descreve.

Gustavo Rodrigues, chef e sócio do Sororoca Bar e Lobozó Imagem: Tati Frison

A história, diz, começou anos atrás, quando Gustavo morar sozinho. "Era uma daquelas noites em que a geladeira parecia mais um cenário pós-apocalíptico: só meio limão, uma lata de cerveja barata e um pote já aberto de requeijão".

Aí já viu, né? Faminto, no meio desse desespero, lembrou de um panetone que tinha ganho, recentemente, e decidiu inovar. "Foi assim que nasceu essa iguaria, que desde então, me acompanha fielmente em toda época natalina".

Doce e salgado, mistura campeã

Colega de Gustavo no Sororoca Bar, e comandante do Remanso do Peixe e Puba, em Belém do Pará, também é fã das iguarias inusitadas e não abre mão de doce e salgado felizes e juntos.