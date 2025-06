Resgates em trilhas na Chapada Diamantina revelam riscos a turistas e guias

Setembro de 2024: um turista da França é resgatado de helicóptero após ser encontrado com traumatismo craniano. Dezembro do mesmo ano: outro turista resgatado por helicóptero, desta vez, com suspeita de fratura na bacia. Janeiro, março e maio de 2025: mais três turistas resgatados, dois deles também com suspeitas de fraturas. Esse histórico de acidentes recentes aconteceu aqui no Brasil, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. Segundo a Agência Pública apurou, agências de turismo estariam submetendo guias e turistas a situações de risco em trilhas de aventura. Jornadas extenuantes e poucos guias estariam relacionados a essa série de acidentes graves.

Segundo a denúncia, para maximizar lucro, empresas de turismo estariam escalando dois guias para conduzir grupos de até 30 pessoas em diversas trilhas na região. Alguns destes traslados duram até cinco dias, com os guias carregando bagagens e se revezando para cozinhar para todo o grupo — em certos momentos, um só profissional fica responsável por todos os participantes nos trajetos.

O caso mais recente aconteceu mês passado, quando uma turista foi socorrida por moradores que a transportaram em uma mula por 16 km de viagem até a cidade mais próxima, Andaraí. A turista, que fraturou o pé em uma trilha para uma cachoeira, não pode ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros de helicóptero devido às condições climáticas. Após uma espera de 72 horas, moradores do Vale do Pati decidiram colocar a vítima em uma mula, que seguiu com supervisão dos bombeiros. A empresa responsável pelo passeio, a Chapada Backpackers, esteve envolvida em pelo menos outros três resgates, estes feitos por helicópteros.