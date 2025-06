Já pensou em fazer um curso de vinhos? Conheça opções no Vamos de Vinho

Você adora vinhos, mas conhece pouco, e gostaria que seu conhecimento aumentasse rapidamente. Ou você já sabe bastante, mas poderia se aprofundar. Talvez adore fazer enoturismo, mas aproveitaria melhor se estivesse mais preparado ao escolher regiões para as quais viajar. Ou mesmo quer mudar de carreira e precisa de conhecimento técnico para fazer essa virada.



Essas são algumas das motivações que levam pessoas a buscarem cursos de vinhos, que, hoje, no Brasil, existem em vários formatos e ministrados por diversas instituições. O Vamos de Vinho desta semana entrevista Thiago Mendes, fundador e diretor da Eno Cultura, única escola da América Latina a oferecer os quatro níveis do curso da WSET (Wine and Spirit Education Trust).



A WSET, de Londres, é uma das maiores e mais respeitadas instituições educacionais do mundo na área de vinhos (também se dedica a destilados, saquê e cerveja). Conta com representantes autorizados a prover seus cursos em várias partes do mundo.



No programa, Mendes detalha cada nível do WSET, desde o 1, básico, com oito horas de aula e dez vinhos degustados, até o 4, conhecido como Diploma, que leva, em geral, mais de dois anos e no qual se degustam cerca de 300 vinhos.



Entre outros assuntos, Mendes ainda avalia o crescimento da cultura enológica no Brasil e a expansão do mercado consumidor (o trecho está no vídeo no topo da página). Para assistir ao programa na íntegra, clique no vídeo abaixo.

