Mexer sem parar? Usar fogo baixo? Os segredos para fazer a cocada perfeita

Cremosa, de corte, queimada ou saborizada, não importa: no cardápio de doces juninos, a cocada tem lugar garantido. O quitute clássico, à base de coco, algum tipo de leite e açúcar, é fácil de ser preparado, mas tem lá seus segredinhos para ficar perfeito.

"Para uma cocada clássica e bem feita, a escolha dos ingredientes e o tempo de cocção são fundamentais", pontua a chef Lisandra Castellani. Pode parecer óbvio, mas o coco fresco faz toda a diferença no sabor e na textura da cocada.

Na impossibilidade de usar a própria fruta ralada no preparo, a dica da chef Claudia Genaro, do Instituto Gourmet, é optar pelo coco seco do tipo desidratado, que é mais adequado à maioria das receitas.