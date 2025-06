12 programas gratuitos para o fim de semana em São Paulo e mais atrações

Confira nossas dicas do que fazer em São Paulo neste fim de semana e se divirta!

Imagem: Renato Soares

Ritmos do mundo

O Espaço de Convivência do Sesc Bom Retiro vai se transformar em palco para A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo neste domingo. O grupo apresenta repertório com canções da China, Índia, Grécia, Brasil (é claro!) e mais países, misturando ancestralidade e festa. O público é convidado a dançar, cantar e mergulhar nas sonoridades do planeta no show gratuito. Domingo, às 16h. Vai lá: Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos. Mais informações

Imagem: Divulgação

Cultura nipônica

Com shows, oficinas e mais de 40 barracas de comida típica, o 'Japão Street' transforma Pinheiros em um pedacinho do Japão. A programação, amanhã e domingo, vai de shows de mágica, performances tradicionais, como o taiko, kung fu e a dança do dragão e do leão, até oficinas criativas e cultura pop, com cosplays. Sempre das 10h às 21h, com entrada gratuita. Vai lá: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 565, Alto de Pinheiros. Mais informações

Imagem: Divulgação

Tradições do frio

O Museu da Imigração promove amanhã o '1º Festival de Inverno', com atrações de lugares onde o frio é protagonista boa parte do ano. Serão 8 horas de programação no jardim, incluindo dança e música, feira gastronômica, além de experiências e oficinas que resgatam tradições da Áustria, Bolívia, Rússia, Suíça, Japão e Hungria, por exemplo. Das 10h às 18h, com entrada gratuita. Vai lá: R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. Mais informações