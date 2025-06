Onde os cães devem dormir no frio? Como protegê-los nas baixas temperaturas

Caso não seja possível deixá-lo dentro de casa, ofereça um abrigo isolado do chão e protegido contra vento e chuva. Casinhas de madeira ou plástico devem conter mantas, caminhas e, se possível, cobertores específicos para pets.

Evite casinhas diretamente sobre o solo frio: o ideal é usar uma base de borracha ou madeira para manter o piso seco e mais aquecido.

Raças de pelos curtos sofrem mais

Cães como Pinscher, Chihuahua, Whippet e Dachshund têm pouca proteção térmica natural. Eles perdem calor com facilidade e tremem com frequência durante o frio. Por isso, precisam de roupinhas adequadas para dormir, além de cobertores leves e um espaço aconchegante. Já cães de pelo longo, como Shih Tzu e Lhasa Apso, também sentem frio, mas em menor intensidade — o que não dispensa os cuidados com o ambiente.

Além disso, vale lembrar que vira-latas de porte pequeno, muito comuns em lares brasileiros, geralmente têm pelagem curta e porte leve, o que os torna mais suscetíveis ao frio. Para quem vive em apartamento, eles são ótimos companheiros — e também precisam de cobertores e roupas nos dias gelados.

Atenção aos sinais de desconforto

Cães com frio podem tremer, buscar refúgio em lugares escondidos, se recusar a deitar no chão ou até vocalizar mais à noite. Também é comum que fiquem mais letárgicos ou evitem sair da caminha. Nesses casos, vale reforçar a proteção térmica com mais camadas de tecido e aumentar o tempo de contato dentro de casa.