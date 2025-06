Entre sommeliers e taninos: o que aprendi sobre vinhos em Mendoza

A primeira parada foi na bodega Los Vientos, onde pudemos degustar 4 tipos diferentes de Malbec da vinícola. E até mesmo saber que alguns vinhos premium são feitos com a mistura de outros vinhos, uma espécie de blend (cuja porcentagem de cada um é segredo, claro!).

No primeiro gole, tudo me pareceu vinho. Mas no segundo, comecei a notar que algo mudava.

Não que tenha conseguido perceber com a destreza dos enólogos, mas é muito interessante ouvir a explicação dos experts da Trivento —e tentar replicar— sobre como cada solo influencia na produção da uva e isso faz com você sinta um sabor mais terroso, ou frutal, na garganta ou na língua, e também nas bochechas.

Os barris de madeira também têm taninos que conferem mais sabor ao vinho Imagem: Bárbara Paludeti/UOL

Tudo "culpa" do tanino, que é uma substância existente naturalmente na uva (na casca, na semente e até no cabinho), e na madeira do barril onde o vinho fica armazenado depois de pronto.

Os taninos é que deixam o vinho com um gostinho mais seco na boca, como se estivessem "segurando" a saliva. Eles ajudam o vinho a durar mais tempo e também dão estrutura.