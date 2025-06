Por que seu gato se esconde quando tem visita em casa? Fuga não é 'birra'

O papel do medo e da socialização precoce

A ausência de socialização nos primeiros meses de vida pode fazer com que o gato cresça com mais dificuldade para lidar com novidades, incluindo pessoas estranhas. Segundo especialistas, forçar o contato pode intensificar o medo e, em alguns casos, desencadear problemas comportamentais e até quadros de estresse crônico.

Por isso, o ideal é respeitar o tempo do animal. Deixe que ele observe à distância, em um espaço onde se sinta seguro. Com o ambiente tranquilo e a presença constante do tutor, muitos gatos acabam criando coragem para se aproximar por conta própria.

Um traço que vem da evolução

Além do comportamento individual, o próprio histórico dos felinos ajuda a explicar essa tendência ao isolamento. Os gatos foram domesticados há cerca de 10 mil anos — bem depois dos cães, cuja convivência com humanos começou entre 20 e 40 mil anos atrás. Isso significa que, ao longo da história, eles mantiveram traços mais fortes de independência e desconfiança.

Na prática, isso quer dizer que o gato doméstico continua sendo um animal de hábitos reservados, com um instinto de autopreservação bastante aguçado. Não é que ele seja antissocial, ele só precisa de mais tempo e segurança para se abrir a novas experiências.