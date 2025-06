Seu cachorro é um gênio? Conheça 5 sinais de alta inteligência canina

Com personalidade parecida à do Golden, o Labrador combina energia, vontade de agradar e notável inteligência prática. Aprende com facilidade, é gentil com crianças e tem um forte instinto de companheirismo, características que fazem dele um excelente cão de família.

Labrador Retriever Imagem: Getty Images/iStockphoto

Poodle

Não se deixe levar pela aparência: o Poodle está entre as raças mais inteligentes do mundo. Aprende comandos com rapidez, cria vínculos fortes com os tutores e é uma excelente opção para quem vive em apartamento.

Poodle Imagem: Canva

Shetland Sheepdog