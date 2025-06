7 pizzaiolos brasileiros estão entre 100 melhores do mundo em 2025

Gabriele Bonci (da Pizzarium, de Roma) ainda foi considerado um pizzaiolo "ícone" e o premiadíssimo Franco Pepe (da Pepe in Grani, em Caiazzo) venceu o prêmio pela mais forte identidade de sua pizza. Já o prêmio "Social Media", pelo destaque da iguaria nas redes, ficou com Javiera Contardo (da Dou Pizza, em Santiago do Chile).

Massimo Laveglia (da L'Industrie, em Nova York) foi reconhecido pela melhor pizza de rua do mundo, enquanto Roberta Esposito (da La Contrada, pizzaria italiana de Aversa) ficou com o prêmio da categoria "Foodart", pelo caráter artístico de suas criações. A melhor pizza frita do mundo foi a de Isabella De Cham (da Isabella De Cham Pizza Fritta, de Nápoles).

Já o título de melhor pizzaiolo da nova geração foi para Eloi Torrent (da Gasparic, na cidade espanhola de Can Blanc). Por fim, Daniele Cason (da The Pizza Bar On 38th, de Tóquio) foi premiado por oferecer a melhor experiência aos seus clientes.

O prêmio

O The Best Pizza Awards 2025 é promovido pela The Best Chef, que se descreve em seu site como "uma comunidade mundial vibrante de apaixonados por comida." O projeto foi criado em 2015 pela neurocientista polonesa Joanna Slusarczyk e o gastrônomo italiano Cristian Gadau, como uma plataforma de promoção e preservação da "integridade" da boa pizza, determinada a não refletir a influência comercial das casas.

O prêmio dedicado às redondas, contudo, só está em sua terceira edição. Ele contou com um painel independente de 512 votantes de 60 países, entre eles 362 pizzaiolos e 150 jornalistas, críticos e experts gastronômicos, que indicaram 10 chefs elencados de acordo com sua preferência. O chef favorito de um jurado, por exemplo, recebe 10 pontos. Já aquele no fim da sua lista, recebe apenas um. Com a soma de todos os pontos, se estabelece o ranking do Top 100 Pizza Chefs.