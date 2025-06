Festa junina pet friendly: quando os bichinhos também entram na dança

Quando a diversão vira risco

Além do movimento intenso, outro fator que preocupa é a presença de fogos de artifício, comuns nas festas juninas. De acordo com o empresário do setor pet André Faim, organizador de eventos temáticos como o Carnavauau, os estrondos podem causar muito mais que um simples susto.

Imagem: iStock

"Sons altos, fogos ou estouros repentinos são extremamente estressantes para a maioria dos pets", afirma. O ideal é que fogos de artifício sejam totalmente evitados e que a música (ambiente, ao vivo ou de playlists mais suaves) tenha volume controlado.

Outro cuidado fundamental é com a alimentação. Comidas típicas como milho com manteiga, doces e salgados podem fazer mal aos animais. Por isso, a veterinária Thauana Mazzucatto tem uma recomendação clara: nada de dividir o prato com o pet.

Imagem: Canva

"A alimentação típica de festa junina é um risco à saúde dos cães por ser rica em açúcar, gordura e condimentos. Em nenhuma hipótese deve ser oferecida ao animal. Ele pode apresentar vômitos, diarreia, pancreatite e intoxicação alimentar, entre outros sintomas", alerta.