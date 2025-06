Dar leite para gatos faz mal? Entenda os riscos e o que oferecer no lugar

O que dar no lugar do leite para agradar seu gato?

Se a intenção é oferecer um agrado, existem alternativas seguras e saudáveis para substituir o leite. Petiscos próprios para gatos, pequenas porções de frango cozido sem tempero ou mesmo ração úmida são opções nutritivas e com boa aceitação.

O motivo pelo qual os gatos se interessam por leite tem mais a ver com o cheiro e sabor do que com necessidade nutricional. Eles podem até lamber com gosto, mas isso não significa que o alimento seja bom ou tolerado pelo organismo.

Intolerância à lactose também afeta cães e humanos

Assim como os gatos, muitos cães e até seres humanos também desenvolvem intolerância à lactose ao longo da vida. A diferença é que os sintomas nos felinos costumam ser mais imediatos e intensos, já que o organismo deles é menos adaptável a variações na dieta.

Por isso, ao pensar em oferecer algo fora da ração ou alimentação habitual do seu pet, o ideal é conversar com um médico veterinário de confiança. Ele poderá indicar quais alimentos são realmente seguros e quais devem ser evitados.