Decorando com memórias: peças antigas trazem charme para festas juninas

Para ele, ao decorar com memória afetiva, "criamos mais do que uma festa: criamos reencontros". "Uma festa junina com alma é feita de raízes. É o milho verde no tacho, a música que embala as danças de roda e a decoração que nos devolve um pedaço da infância", defende.

Com isso em mente, o profissional compartilha algumas dicas de como decorar uma festa em casa, cheia de afeto e bom gosto, sem ser algo apenas cenográfico e descartável, mas duradouro e acolhedor.

Imagem: Nathalia Reges

O primeiro passo é garimpar adornos vintages com "carinha de casa de vó". "Bules, leiteiras, canecas e até alguns pratos antigos são um charme para o décor", diz.

Tecidos xadrez são sempre muito bem-vindos, pois se misturam às lembranças, e o colorido da festa ganha outro sentido, numa referência clara ao universo junino.