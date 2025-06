Brasil tem 18 restaurantes em lista famosa de melhores cartas de vinhos

A lista completa pode ser vista no site da Wine Spectator.

O prêmio

O Wine Spectator's Restaurant Award reconhece restaurantes com cartas de vinhos bem elaboradas e é dividido em três níveis.

O primeiro, Award of Excellence, exige no mínimo 90 rótulos, com foco em uma boa combinação com o cardápio e profundidade em pelo menos uma região ou variedade vinícola.

O segundo nível, Best of Award of Excellence, requer pelo menos 350 rótulos, com uma seleção ampla e profunda de vinhos de várias regiões, além de uma apresentação mais sofisticada e equipe treinada.

O nível mais alto, Grand Award, é concedido a restaurantes com pelo menos 1.000 rótulos, incluindo vinhos raros e safras antigas, cobrindo as principais regiões vinícolas do mundo, com serviço de excelência e profissionais altamente qualificados.