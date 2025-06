Túmulo de mulher viking enterrada com cachorro é encontrado na Noruega

Imagem mostra formato do barco e os esqueletos em cima Imagem: Universidade Ártica da Noruega (UiT)

Ao retirar a camada de solo do local, especialistas se depararam com restos mortais de uma mulher e de um cachorro. Segundo Niemi, o metal do broche que a mulher utilizava impediu o crescimento bacteriano no local, ajudando na conservação dos ossos que estavam em contato com o material.

O animal estava junto aos pés da mulher. Ambos foram enterrados dentro de um barco de 5,4 metros de comprimento. De acordo com os especialistas, as tábuas que formam a embarcação não são fixadas de forma tradicional, com ferro, por exemplo, e sim unidas com outro tipo de material. A madeira se decompôs completamente, sendo visível apenas marcas mais escuras na areia.

Afeto dos vikings por cachorros é algo conhecido pelos especialistas. Apesar de não ser considerado comum, outros cachorros já foram identificados em túmulos do tipo. "Há histórias de pessoas importantes que fizeram tudo o que podiam quando seus cães adoeciam. Então, mesmo naquela época, as pessoas tinham laços profundos com seus animais", relatou Niemi.

Ao lado do crânio da mulher, havia um pingente em forma de anel. Segundo os especialistas, o objeto pode ter sido preso à orelha ou a algum tipo de ornamento que a mulher usava na cabeça no momento do sepultamento. Além da joia, foram encontradas também duas contas feitas com osso ou com âmbar.