Gatos pretos são mais calmos? Estudos desmontam mitos e superstições

O preconceito existe: o que dizem os estudos

Um estudo publicado no Psychological Reports avaliou como pessoas reagiam a imagens de gatos de diferentes cores. Os gatos pretos foram considerados menos amigáveis e mais agressivos por participantes com níveis altos de superstição - e tiveram a menor intenção de adoção entre todas as cores avaliadas.

Pesquisadores da Colorado State University também constataram que gatos pretos passam mais tempo nos abrigos do que os demais. Enquanto um felino branco ou rajado é adotado rapidamente, os pretos demoram de 3 a 6 dias a mais para sair - tempo que, em locais com alta rotatividade, pode ser a diferença entre a vida e a morte.

A análise do fenômeno conhecido como "síndrome do cachorro preto" - ou big black dog syndrome - também foi adaptada para gatos. A dificuldade de destacar felinos pretos em fotos, especialmente em anúncios de adoção, somada ao preconceito histórico, forma um cenário de rejeição velada e persistente.

Temperamento e características dos gatos pretos

Apesar do estigma, estudos sugerem que gatos pretos tendem a ser sociáveis, calmos e adaptáveis. Uma pesquisa publicada no Journal of Applied Animal Welfare Science identificou que muitos gatos de pelagem escura demonstram níveis mais baixos de agressividade em comparação a gatos de cores mais claras, especialmente em ambientes domésticos.