Nem bronca, nem punição: como ensinar seu cão a fazer cocô no lugar certo

Ensinar um cachorro a fazer cocô no lugar certo é um dos maiores desafios da convivência com um pet, especialmente nos primeiros meses. Para muitos tutores, o problema pode parecer difícil de resolver, mas a boa notícia é que, com paciência, rotina e alguns truques simples, é possível educar o animal de forma tranquila e eficaz.

Quanto mais cedo esse hábito for ensinado, melhor. No entanto, cães adultos também podem aprender com sucesso, desde que o processo seja respeitoso e adaptado ao seu ritmo.

Por onde começar

O primeiro passo é definir um espaço fixo, acessível e calmo para o cachorro fazer suas necessidades. Evite áreas próximas ao local onde ele come ou dorme — cães tendem a manter essas zonas limpas por instinto.