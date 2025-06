Da Mimosa ao Martini: os 6 melhores drinques para pedir ao viajar de avião

Ingredientes: vodca, suco de limão, xarope de açúcar e wasabi

Este também é um drinque "faça você mesmo", mas pode ajudar a descongestionar as vias nasais. Como o elemento mais complicado de encontrar é o wasabi —aquela pasta apimentada esverdeada da cozinha japonesa—, apele para os restaurantes de sushi no próprio aeroporto, onde você poderá comprar sachês com o condimento.

Os clássicos...

O vinho nunca sai de moda a bordo do seu voo. Isto porque, explicou a nutricionista Joy Skipper à Traveller, as aéreas já escolhem rótulos adequados à experiência de voar, preferindo bebidas mais frutadas e de baixa acidez, levando em consideração que tanto nossa percepção quanto o estado do vinho podem sofrer alterações no ar.

"Como o efeito do álcool é realçado em altas altitudes, tome cuidado com drinques cujas bebidas possuem maior conteúdo alcoólico", alertou ainda à publicação a Dra. Thivi. Portanto, prefira cervejas, vinhos e coquetéis com menores índices de álcool e nunca deixe a água de lado —é importante se hidratar nas alturas.