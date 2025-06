Como fazer uma mesa junina instagramável e sem pesar no bolso

A iluminação, mesmo que fake, faz diferença. "Lanternas, lampiões e fogueiras cenográficas ajudam a aquecer visualmente o ambiente e deixam a mesa mais acolhedora para os registros nas redes sociais", pontua.

Junino chique!

Imagem: Divulgação

Laura Florêncio, especialista em conteúdo e mesa posta do Grupo Rojemac, sugere investir nas estéticas juninas que fazem sucesso nas redes antes de pensar na composição de uma mesa.

"O 'junino chic', o 'vintage rural' (ou 'country minimalista') estão em alta", comenta a profissional. Ela indica misturar o tradicional com o moderno para surpreender, como uma paleta candy color com estampas de xadrez ou elementos dourados com texturas rústicas. "Isso aumenta as chances de compartilhamento nas redes", observa.

Outra dica eficiente é fugir do comum e trazer para a mesa elementos que remetem a um arraial de forma criativa. Algo como adotar minichapéus de palha como porta-guardanapos; substituir os pratos do dia a dia por versões rústicas, de barro ou esmaltados; e usar bandeirinhas como trilho de mesa.