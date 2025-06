Casamento de Bezos em Veneza gera protestos contra turismo em massa

Há muita raiva no ar porque, mais uma vez, a prefeitura se escravizou à lógica do lucro --nossa cidade foi vendida a quem pagar mais. Cada vez que um evento desse tipo acontece, a cidade para, certas áreas ficam inacessíveis e ainda mais turistas chegam. Este casamento é realmente o símbolo de tudo o que há de errado em Veneza.

Marta Sottoriva, professora e ativista ao "The Guardian"

Jeff Bezos e Lauren Sánchez estão noivos desde 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

Já o prefeito celebrou decisão de Bezos de celebrar a união em Veneza. Luigi Brugnaro declarou em março ao jornal italiano Corriere della Sera que o casamento geraria benefícios econômicos milionários. A prefeitura também havia garantido que o evento reuniria apenas 200 convidados e que não acarretaria "nenhuma perturbação" para a cidade.

Detalhes do casamento são mantidos em segredo. No entanto, nos últimos meses, alguns rumores começaram a aparecer na imprensa europeia. Entre eles a de que a cerimônia deverá reunir convidados como o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ator Leonardo DiCaprio, a apresentadora Oprah Winfrey, a empresária Kim Kardashian e Bill Gates, fundador da Microsoft. As festividades estão marcadas para 24 a 26 de junho, mas há quem diga que a cerimônia será no dia 28, segundo o "The New York Times".

Imprensa italiana revelou que cinco hotéis e uma impressionante frota de gôndolas teriam sido reservados. Um porto também deve estar à disposição do gigantesco iate de Bezos.

Esta não é a primeira vez que Veneza será palco de um casamento de celebridades. Em 2014 o ator George Clooney e advogada Amal Alamuddin celebraram sua união na cidade.