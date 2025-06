Saudade da infância: por que as festas juninas despertam tanta nostalgia

Um convite para reviver o passado

São João da Bahia Imagem: Reprodução/Fotos Públicas

Não é por acaso que a nostalgia junina costuma ter um foco especial na infância. Ainda de acordo com Douglas de Souza, a sensação de saudade está ligada a experiências que marcaram positivamente a vida das pessoas.

Do ponto de vista da Psicologia do Comportamento, a nostalgia acontece quando algum estímulo do presente - como uma música ou um cheiro - nos faz lembrar de momentos felizes do passado, principalmente da infância. Douglas de Souza

Nesse sentido, ele esclarece que, quando vivenciada de forma equilibrada, a sensação pode ter efeitos positivos. "Pode promover bem-estar, conexão afetiva e servir como fonte de motivação. O mais relevante não é a nostalgia em si, mas a função que ela exerce: se contribui para a ampliação do repertório e do contato com reforçadores no presente, pode ser considerada um recurso positivo no comportamento".

Tradições que deixam marcas