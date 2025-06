4 festas juninas de chef para comer bem em SP

"A festa de Antônio, João e Pedro faz parte da cultura que me veste e me traveste do lugar de onde eu vim. As preparações com milho mudam o cheiro das casas, e as fogueiras se acendem nas portas. Celebrar é um jeito de preservar a nossa cultura e um modo de ser brasileiro?"

Carol Albuquerque, do Fresta, organiza a festa pela primeira vez, com um cardápio que inclui pamonha, buraco quente e batidinha de curau. "Tenho lembranças boas do Rio Grande do Sul, onde cresci, mas aqui em São Paulo a razão para comemorar é ainda maior: reúne pessoas do Brasil inteiro", conta.

Imagem: Divulgação

A Baianeira

A hora do baião, dos espetinhos, do pastel e da maçã do amor vai das 13h às 19h, no dia 29 de junho. Marque na agenda e já vai se preparando para as típicas brincadeiras, o correio elegante e o goró de mainha. "É uma bebida que evoca a essência da terra e dos festejos populares e nasceu inspirada no quentão", explica Manu. Vai lá: Rua Dona Elisa, 117, Barra Funda. @abaianeira

Imagem: Divulgação

Fresta

A primeira festa junina organizada por Carol Albuquerque vai ocupar a calçada da Rua Simão Álvares no dia 29 de junho com pamonha cremosa com linguiça, canjiquinha de milho crioulo, costelinha de porco e sorvete de paçoca - tudo regado a batidinhas e ao som de forró ao vivo, das 14h às 21h. Vai lá: Rua Simão Álvares, 447, Pinheiros. @fresta.bar